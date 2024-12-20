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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 20 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 20 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Aralık barajlardaki güncel durumu açıkladı. İşte 20 Aralık baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:55
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        Baraj doluluk oranı İSKİ’nin güncel sitesinden açıklanıyor. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.89 olarak ölçülmüştü. Peki 20 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk oranı

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        BARAJLARDAKİ SON DURUM 20 ARALIK 2024

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı

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        20 Aralık Cuma günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı % 30,87 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Sazlıdere Barajı 35,18

        Istrancalar Barajı 25,76

        Darlık Barajı 30,74

        Elmalı Barajı 71,67

        Ömerli Barajı 35,07

        Terkos Barajı 34,08

        Alibey Barajı 17,29

        Büyükçekmece Barajı 30,61

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