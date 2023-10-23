İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20.6 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 23.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:36 facebook

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