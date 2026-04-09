Baraj şantiyesinde çalışan işçi yatağında ölü bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesindeki baraj şantiyesinde çalışan 55 yaşındaki işçi Fasih Dağ, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, şantiyede şoför olarak görev yapan ve Mardin'in Ömerli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Fasih Dağ'dan sabah saat 06.30 sıralarında haber alamayan iş arkadaşları durumu şantiye revirine bildirdi. Revir ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağ'ın nabzının alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Fasih Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.