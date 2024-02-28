Baraj suları çekildi, dipte kalan köy ve kale ortaya çıktı

Eşi ile birlikte köy yakınına gelen Nazire Demirkıran, “Tekkale köyünün geliniyim. Buraya gelin geldiğimde baraj yapılacağı söylentileri vardı. Yıllar sonra baraj yapımı gerçekleşti ve köyümüz sular altında kaldı. Burada eşimin ve ailesinin pek çok anıları var; onlar için çok üzüldüm. Şu anda sular çekilince altında kalan köyümüz yeniden ortaya çıktı” dedi.