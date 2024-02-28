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        Haberler Yaşam Baraj suları çekildi, dipte kalan köy ve kale ortaya çıktı

        Baraj suları çekildi, dipte kalan köy ve kale ortaya çıktı

        Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi için ıslak testler sürerken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi. Suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanı sıra sarp kaya üzerinde yer alan Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:33
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.

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        22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

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        SU ÇEKİLDİ, KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

        1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerinin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi.

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        Su seviyesinin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan 7 köyden biri olan Tekkale köyündeki ev, okul ile yolların yanında sarp kaya üzerine Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi de gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, duygusal anlar yaşayarak, su altında kalan hatıralarını yad etti.

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        "ANILARIMIZI TAZELİYORUZ"

        Sular altına kalan köyünü ziyaret eden Mithat Demirkıran, “Burada doğdum, büyüdüm. Anılarımız sular altında kalmıştı. Barajda su seviyesinin düşmesiyle, sular altında kalan köyümüz yeniden gün yüzüne çıktı. Biz de buraya gelerek anılarımız tazeliyoruz” diye konuştu.

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        Eşi ile birlikte köy yakınına gelen Nazire Demirkıran, “Tekkale köyünün geliniyim. Buraya gelin geldiğimde baraj yapılacağı söylentileri vardı. Yıllar sonra baraj yapımı gerçekleşti ve köyümüz sular altında kaldı. Burada eşimin ve ailesinin pek çok anıları var; onlar için çok üzüldüm. Şu anda sular çekilince altında kalan köyümüz yeniden ortaya çıktı” dedi.

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        Güriner Durur da “Suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıkan köyümüze, evlerimize bakıp anılarımızı hatırladık. Burası annemin çocukluğunun geçtiği mahalle, çocukken geldiğimiz zamanları yeniden hatırladım” diye konuştu.

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        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Yusufeli Barajı
        #ARTVİN
        #haberler

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