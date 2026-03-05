Barajda can pazarı! Kurtarılmayı bekledi!

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçtu, sürücü yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Tunceli Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mameki Köprüsü'nden yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan 23 yaşındaki sürücü A.D., itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.