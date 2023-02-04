PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 16,01 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 35,18 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,07 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,62 oldu.