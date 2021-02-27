Barakatech’e 500 bin dolar yatırım

HABERTURK.COM

Oyun, fintech, dijital sağlık, yeni medya, perakende teknolojileri ve blockchain gibi gelişen teknolojilere yatırım yapan Boğaziçi Ventures, özellikle blockchain, fintech ve yapay zeka odaklı ürünleriyle şirketlere SuperApp pazaryeri platformu sunan, Tuna Orbay, Çağatay Karabulut, Erdem Lafcı ve Ali Işık’ın kurucusu olduğu Barakatech’e 500 bin dolarlık yatırım yaptı.

Yatırım haberini önceki yatırımı gibi yine ilk kez Clubhouse uygulamasında düzenlenen bir etkinlikle duyuran Boğaziçi Ventures, söz konusu yayında SuperApp, DeFi ve Blockchain üzerine de hem Barakatech ekibiyle hem de ekosistemden katılımcılarla birlikte bir sohbet de gerçekleştirdi.

SuperApp’lerin özellikle finans ve eğlence öğelerini bir arada bulunduran ve markaların ek özellikler ile kullanıcılarını uygulamada tutma oranlarını artırabileceği uygulamalar olduğundan söz eden Boğaziçi Ventures kurucu ortaklarından Barış Özistek, "Barakatech, şirketlerin SuperApp geçişlerini hızlandırabilecek çok değerli teknolojiler geliştiriyor, şirketler uygulamalarına özellikler eklemek ya da sıfırdan bir SuperApp geliştirmek istiyorlarsa doğru adres Barakatech olacaktır" dedi.

Barakatech kurucularından Tuna Orbay, alınan yatırıma ilişkin olarak, "Vizyonumuz, blockchain, yapay zeka gibi yıkıcı teknolojilerle desteklenen Mobil Cüzdan ve Super App platformlarımızı kullanarak şirketlerin, hem kullanıcıları hem de iş ortakları ile etkileşimlerini artırmalarına ve kendi dijital ekosistemlerini yaratmalarına olanak sağlamaktır. Aldığımız yatırımı, hedeflerimiz doğrultusunda ekibi büyütmek, yurt içi ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerin-de bulunmak ve yeni ürünler geliştirmek için kullanacağız" dedi.