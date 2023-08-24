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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baran 14 yaşındaydı! Ağrı'da büyük acı! - Son dakika haberleri

        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Baran Özel, kısa süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan Baran'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:38
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        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
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        Yurdun her köşesinden maalesef boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Acının son adresi Ağrı oldu.

        BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

        DHA'da yer alan habere göre Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne girdiği belirtilen Baran Özel (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

        DURUM 112'YE BİLDİRİLDİ

        Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Taşlıçay Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, yapılan çalışmada Baran Özel'in cansız bedenine ulaştı. Baran Özel'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük çocuğun ölümü, ailesi ve akrabalarını gözyaşlarına boğdu.

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        #ağrı
        #Son dakika haberler
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