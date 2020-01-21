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HaberlerMagazinBarbara Palvin'den Türk sporcuya mesaj: Hala Los Angeles'ta mısın? - Magazin haberleri

Barbara Palvin'den Türk sporcuya mesaj: Hala Los Angeles'ta mısın?

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'ya sosyal medya üzerinden ulaştı. Palvin, Altınpa'ya "Hala Los Angeles'ta mısın?" yazarak ders almak istediğini söyledi

Barbara Palvin, Umut Süleyman Altınpa,
HABERTURK.COM

Ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'yaya Instagram'dan, "Hala Los Angeles'ta mısın?" yazarak ulaştı.

Uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Altınpa, son olarak Amerika'da düzenlenen 'Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique' yarışmasında birinci oldu.

PALVİN TÜRK SPORCUDAN EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

26 yaşındaki genç model, kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen sporcuya Los Angeles'ta olup olmadığını sorarak kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.

 

 

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