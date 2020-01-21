Ünlü model Barbara Palvin, uzun süredir yurt dışında yaşayan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'yaya Instagram'dan, "Hala Los Angeles'ta mısın?" yazarak ulaştı.
Uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Altınpa, son olarak Amerika'da düzenlenen 'Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique' yarışmasında birinci oldu.
PALVİN TÜRK SPORCUDAN EĞİTİM ALMAK İSTİYOR
26 yaşındaki genç model, kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen sporcuya Los Angeles'ta olup olmadığını sorarak kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.
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