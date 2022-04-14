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Oruç’un kollarına düşen Isabel ölecek mi? TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27.son bölüm izle!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izleyicisiyle buluştu. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Melis Babadağ, Devrim Evin ve Cemre Gümeli gibi ünlü oyuncuları kadrosunda birleştiren Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin 27. yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Diziyi severek takip edenler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

  • 01
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! 14 Nisan 2022 TRT 1 ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. yeni bölüm tek parça izle!

    Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu, senaryosunu Hasan Erimez ve Serdar Özönalan’ın kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi son bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Melis Babadağ, Devrim Evin ve Cemre Gümeli’nin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. Bölüm izleyisiyle buluştu. İşte, her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izleme linki…
  • 02
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! 14 Nisan 2022 TRT 1 ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. yeni bölüm tek parça izle!

    BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI SON BÖLÜM İZLE!

    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak diziyi izleyebilirler.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici
  • 03
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! 14 Nisan 2022 TRT 1 ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. yeni bölüm tek parça izle!

    BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI 27.BÖLÜM ÖZETİ

    Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis’e bir dost kisvesiyle Şahbaz’ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez’de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. 
  • 04
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! 14 Nisan 2022 TRT 1 ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. yeni bölüm tek parça izle!

    Saldırıda Şahbaz’ın silahıyla nişan aldığı Oruç’un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç’un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz’ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem’in intikamını alabilecek midir? 
  • 05
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı son bölüm izle! 14 Nisan 2022 TRT 1 ile Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 27. yeni bölüm tek parça izle!

    Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa’nın, Oruç, Hızır ve İlyas’a ödeteceği bedel ne olacaktır?

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