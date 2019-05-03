İspanyol turizm grubu Barceló Hotel Group, İstanbul Taksim'deki 5 yıldızlı Barceló Istanbul Hotel’in resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, İstanbul’un en çok bilinen ve tercih edilen oteli konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirterek, grubun Türkiye’deki yeni yatırımı ve gelecek dönemdeki yatırım planları hakkında da bilgiler verdi.

25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barceló Hotel Group’un kurulduğu günden bu yana dünyanın farklı bölgelerinde yaptığı yatırımlar sayesinde İspanya'nın 2'inci, dünyanın ise 29'uncu büyük otel zinciri haline geldiğini aktaran Ekmen, "Türkiye pazarı 20 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar. Grup olarak aldığımız yeni yatırım kararı ile Barceló Istanbul’un işletmesini 25 yıllığına üstlendik ve Aralık 2018’de kapılarımızı misafirlerimize açtık. Böylelikle Occidental the Public ve Occidental Pera İstanbul’dan sonra Türkiye’deki 3'üncü otel yatırımımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde hem bunların sayısını artırmak hem de Royal Hideaway ve Allegro Hotels markalarımızla yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

7 MİLYON EURO YATIRIM YAPTI

Barceló Hotel Group’un yurtdışından doğrudan yatırım yapan bir otel zinciri olduğunun altını çizen Ekmen, "Turizm sektöründeki 87 yıllık deneyimimiz doğrultusunda dünyanın farklı bölgelerinde yatırım yapmış ve yapmaya devam eden uluslararası bir zincir oteller grubuyuz. Türkiye’deki 20 yıllık varlığımız süresince işletmesini sürdürdüğümüz otellere toplam 60 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdik. Bu noktada Türkiye pazarını, gelişmeye açık ve yeni yatırımların yapılmasına uygun bir bölge olarak görüyoruz. Barceló Istanbul özelinde şu ana kadar yapılan toplam yatırım miktarı 7 milyon euroya ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi

Ekmen, yatırım yapmayı planladıkları şehirler arasında İstanbul, Antalya, Kapadokya, İzmir ve Ankara'nın yer aldığını belirtti.

'AVRUPALI TURİST SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Taksim'de yeni açtıkları otel ile özellikle Avrupalı ve Batılı turistleri bu bölgeye çekmek istediklerinde de bahseden Hasan Ekmen, "Başta İspanya olmak üzere Orta-Güney Amerika ve Avrupa’daki birçok ülkedeki bilinirliğimizin bölgedeki turist sayısı ve çeşitliliğini artıracağı kanısındayız. Beş ay gibi kısa bir sürede toplam 116 farklı ülkeden misafir ağırladık. Şu anda otelimizin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı" şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik daralmanın aşılmasında turizm sektörünün oldukça etkili olacağını düşündüğünü dile getiren Ekmen, "2019 yılında turist sayısında yüzde 15’lik bir artış bekleniyor. Özellikle yazlık bölgelerde bu oranının daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Turist sayılarındaki artışa paralel olarak turizm gelirlerinin de yükseleceğini söyleyebiliriz. Biz de yabancı bir grup olarak Türkiye turizmindeki bu ivmeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.