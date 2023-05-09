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Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı olan Arda Güler'in talipleri günden güne çoğalıyor. Oyuncuya birçok Avrupa devinin talip olduğu bilinirken Katalan ekibinin oyuncu için harekete geçeceği belirtildi. İspanyol basını genç oyuncuya övgüler yağdırırken, Barcelona'nın sistemine uyduğu ve Katalan ekibinin genç yıldızın bonservisini almak için somut adımlar atacağını aktardı

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  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'umudu' Arda Güler, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Avrupa devlerinin transfer listesine giren 18 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Son olarak İspanyol basınının haberine göre; dünya devi Barcelona'nın Arda Güler'i bonservisini almak için gerekli planı hazırladığı aktarıldı.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Yapılan haberde, Fenerbahçe'nin Arda Güler için en az 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulandı.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona için bu bedeli ödemenin zor olacağı aktarılırken, satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü iletildi.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre Barcelona, Paris Saint Germain, Arsenal, Napoli, Newcastle ve Ajax gibi takımlar Arda Güler için büyük bir yarış içerisinde.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Yapılan haberde genç yıldızla ilgili övgü dolu sözler yazılırken Arda Güler'in, Xavi Hernandez'in sistemine uygun bir oyuncu olduğu vurgulandı. Ayrıca Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Türkiye A Milli Takım'ı formasını terlettiği aktarıldı.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Ayrıca Arda Güler'in, topla oynama yeteneği, oyun görüşü ve sahaya adım atma yeteneği ile Katalan kulübünün dikkatini çektiği aktarıldı.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Barcelona'nın Emre Demir'in ardından bir başka Türk futbolcu Arda Güler'e şans vermek istediği belirtildi.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Öte yandan Diario Sport'ta yer alan habere göre ise Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptı.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

    Arda Güler'in piyasa değeri Transfermarkt'e göre 11 milyon Euro olarak belirlenmişti.
  • Barcelona Arda Güler'in peşini bırakmıyor!

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