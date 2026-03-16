        Barcelona'da yeniden Joan Laporta dönemi - Futbol Haberleri

        Barcelona'da yeniden Joan Laporta dönemi

        Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, İspanyol devinde gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazandı ve görevine devam edecek.

        Giriş: 16.03.2026 - 01:25 Güncelleme:
        Barcelona'da yeniden Joan Laporta dönemi!

        Barcelona Kulübü'nde yapılan başkanlık seçiminde Victor Font ile yarışan Joan Laporta, seçimin kazananı oldu ve 2031 yılına kadar Katalan ekibindeki görevine devam edeceği öğrenildi.

        Toplam 48 bin 480 oyun kullanıldığı seçimde Joan Laporta yeniden başkan seçildi.

        BARCELONA'DA TEKRAR JUAN LAPORTA DÖNEMİ

        Laporta, bu sonuçla birlikte Barcelona'daki başkanlığına devam edecek ve kulübü 2031 yılına kadar yönetecek.

        Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Laporta ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

        Öte yandan Barcelona'nın Sevilla'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kulüp içinde gerçekleştirilen oylamada birçok önemli isim de oy kullandı. Teknik direktör Hansi Flick ile birlikte Dani Olmo, Gavi ve Ronald Araújo oy veren isimler arasında yer aldı.

        Kulübün eski futbolcuları Sergio Busquets ve Xavi Hernandez ile Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Aitana Bonmatí de seçimde oy kullanan isimler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meta'nın "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi Black Mirror bölümüne benzetildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber