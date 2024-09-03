Barcelona'dan İlkay açıklaması!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

Laporta, İlkay'ın ayrılmasının iddia edildiği gibi ekonomik değil sportif bir karar olduğunu söyledi.

BARCELONA'DAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Joan Laporta, "Hansi Flick ile toplantısı ve takımın durumunu değerlendirmesinin ardından ayrılmaya karar verdi. Dani Olmo'nun transferiyle birlikte takımda İlkay Gündoğan ile benzer role sahip bir oyuncu daha olmuştu. Bu oyuncu ve kulüp tarafından verilen sportif bir karar. İlkay'ın ayrılmasının ekonomik bir karar olduğu söyleniyor ama durum öyle değil." dedi.