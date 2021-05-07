Barcelona, Manchester City'nin forveti Sergio Agüero'yu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sky Sport'un haberine göre; Katalan ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladı. Suarez'in ayrılığı sonrasında santfor bölgesinde sıkıntı yaşan Barcelona'nın, sezon bitiminde Agüero'ya imza attırmayı planladığı belirtildi.
Manchester City formasıyla 387 maçta forma giyen Agüero, 258 gol kaydetti.
Öte yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Lionel Messi ile çok yakın arkadaş olan Agüero'yu takıma kazandırıp Messi'nin takımda kalmasını sağlayacağını vurguladı.
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