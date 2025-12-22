Barcelona doludizgin ilerliyor!

Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da heyecan sürdü.

Fransa'daki kupa karşılaşmaları sebebiyle Fransa Ligue 1'de maç oynanmadı.

LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da ise Bayern Münih zirvede yer aldı.

Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü, iki maçı eksik Villarreal ise 35 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Atletico Madrid ise deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Ligin 17. haftasında 39 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 36 puanla iki takımı takip etti.

Bayer Leverkusen ve Leipzig ise 29'ar puanla iki takımı takip etti.

JUVENTUS, EVİNDE ROMA'YI 2-1 YENDİ

Juventus, evinde Roma'yı Francisco Conceiçao ve Lois Openda'nın golleriyle 2-1 yenerken Roma'nın tek golü Tommaso Baldanzi'den geldi.

Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 89 dakika oyunda kaldı.

Serie A'nın 16. haftasında oynanması gereken Napoli-Parma ve Inter-Lecce maçları 14 Ocak, Hellas Verona-Bologna ve Como-Milan karşılaşmaları ise 15 Ocak 2026'da yapılacak.

Ligde bir maçı eksik Inter, 33 puanla zirvede yer aldı. Yine maç eksiği bulunan iki ekipten Milan 32, Napoli ise 31 puanla Inter'i izledi.

Roma, 30 puanla dördüncü, Juventus ise 29 puanla beşinci sırada yer aldı.