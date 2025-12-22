Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Barcelona doludizgin ilerliyor - Futbol Haberleri

        Barcelona doludizgin ilerliyor

        Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi, Fransa'da ise kupa müsabakaları nedeniyle Ligue 1'de karşılaşma oynanmadı. İspanya LaLiga'daki 18. haftada zirvede yer alan Barcelona, deplasmanda Villareal'i 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona doludizgin ilerliyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da heyecan sürdü.

        Fransa'daki kupa karşılaşmaları sebebiyle Fransa Ligue 1'de maç oynanmadı.

        LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter ve Bundesliga'da ise Bayern Münih zirvede yer aldı.

        BARCELONA ÜST ÜSTE 8. MAÇINI KAZANDI

        LaLiga'da Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 2-0 yenerek art arda 8. galibiyetini aldı.

        Real Madrid, Sevilla'yı evinde 2-0'la geçerken Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

        Atletico Madrid ise deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.

        Lider Barcelona, oynadığı 18 maçın ardından 46 puanla en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde yer aldı.

        REKLAM

        Atletico Madrid, 37 puanla üçüncü, iki maçı eksik Villarreal ise 35 puanla dördüncü sırada yer aldı.

        ARSENAL ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

        Premier Lig'de lider Arsenal, Everton deplasmanında Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

        Manchester City, evinde West Ham United'ı Erling Haaland (2) ve Tijjani Reijnders'in golleriyle 3-0 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

        Aston Villa, evinde Manchester United'ı 2-1'le geçerken Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı aynı skorla mağlup etti.

        Ligin 17. haftasında 39 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 36 puanla iki takımı takip etti.

        BUNDESLİGA'DA BAYERN MÜNİH KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

        Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih, Heidenheim deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

        Bayern Münih'in golleri Josip Stanisic, Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi.

        Borussia Dortmund, evinde Mönchengladbach'ı 2-0 yenerken Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-1 yendi.

        REKLAM

        Bayern Münih, 15 haftası geride kalan ligde 41 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund, 32 puanla ikinci sırada yer aldı.

        Bayer Leverkusen ve Leipzig ise 29'ar puanla iki takımı takip etti.

        JUVENTUS, EVİNDE ROMA'YI 2-1 YENDİ

        Juventus, evinde Roma'yı Francisco Conceiçao ve Lois Openda'nın golleriyle 2-1 yenerken Roma'nın tek golü Tommaso Baldanzi'den geldi.

        Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 89 dakika oyunda kaldı.

        Serie A'nın 16. haftasında oynanması gereken Napoli-Parma ve Inter-Lecce maçları 14 Ocak, Hellas Verona-Bologna ve Como-Milan karşılaşmaları ise 15 Ocak 2026'da yapılacak.

        Ligde bir maçı eksik Inter, 33 puanla zirvede yer aldı. Yine maç eksiği bulunan iki ekipten Milan 32, Napoli ise 31 puanla Inter'i izledi.

        Roma, 30 puanla dördüncü, Juventus ise 29 puanla beşinci sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda