Goal'ün haberine göre: 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için geçen yıldan beri girişimlerde bulunan Katalan ekibi, Gremio ile anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşma resmiyete döküldü.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Arthur'la 6 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.