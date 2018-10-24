İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İnterr'i konuk ediyor.

Grupta 6 puanla ilk sırada yer alan Barcelona, seyircisi önünde İtalya temsilcisi Inter'i mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Öte yandan ilk maçta evinde Tottenham'ı 2-1 ile geçen ve deplasmanda PSV Eindhoven'ı mağlup eden İnter, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BARCELONA - INTER MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

BARCELONA - INTER

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Alba, Pique, Lenglet, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Candreva, Valero, Perisic, Icardi

STAT: Camp Nou

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: beIN SPORTS 3

İSTATİSTİKLER (Opta)

- Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Barcelona (2B 1M), tek yenilgisini 2009/10 sezonunda yarı final ilk maçında aldı (1-3).

- Inter'i konuk ettiği beş resmi maçın dördünü kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki üç iç saha maçını da gol yemeden galip tamamladı. Barcelona'nın Inter karşısındaki tek yenilgisi Fuar Şehirleri Kupası'nda geldi (Ocak 1970'te 1-2).

- Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcileriyle oynadığı son 13 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona (10G 3B), evinde son yenilgisini Juventus'tan almıştı (Nisan 2013'te 1-2).

- Mayıs 2013'te Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona, daha sonra iç sahada oynadığı 27 Şampiyonlar Ligi maçının 25'ini kazandı (2B) ve bu süreçte rakiplerine 85 gol atıp kalesinde sadece 13 gol gördü.

- Inter, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne üçte üç yaparak başlamak için sahaya çıkıyor (2004/05'ten sonra).

- Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı 65 maçta 65 gol atan Lionel Messi, Camp Nou'da ilk 11 başladığı son dokuz grup karşılaşmasında 17 gol attı.

- İtalyan takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçında 10 gol atan Barcelona forveti Lionel Messi, rakip fileleri havalandırdığı her karşılaşmada ikişer gol kaydetti.

- Inter'in Eylül 2010'daki 4-0'lık Werder Bremen gaibiyetinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı dokuz maç tek farklı skorlarla sona erdi. Turnuva tarihinde en az 50 maç kazanan takımlar arasında tek farklı galibiyet yüzdesi en yüksek ekip Inter (%62; 32/52). Rakibi Barcelona ise bu alanda en düşük yüzdeye sahip takım konumunda (%29; 40/140).

- Lionel Messi (beş gol), bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 27 takımdan (dört gollü Inter dahil) daha fazla gol attı.

- Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da ilk golü yemesine ragmen kazandı. Turnuva tarihinde bu alanda daha uzun seri yakalayan sadece iki takım var: Manchester United (2012'de üç maç) ve Real Madrid (2017'de dört maç).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ