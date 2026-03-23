        Haberler Spor Futbol Fransa Barcelona, liderlik koltuğunu bırakmıyor - Futbol Haberleri

        Barcelona, liderlik koltuğunu bırakmıyor

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. İspanya LaLiga'da 29. hafta sona ererken, Barcelona 73 puanla zirvede yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Barcelona, liderlik koltuğunu bırakmıyor!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da heyecan devam ediyor.

        Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        BARCELONA'DAN ART ARDA 5. GALİBİYET

        LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu Ronald Araujo'nun golüyle 1-0 yenerek art arda 5. galibiyetine ulaştı.

        Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, derbide ağırladığı Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Arda, karşılaşmada 74 dakika görev yaptı.

        Villarreal ise Real Sociedad'ı 3-1'lik skorla geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

        Ligin 29. haftasında 73 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Real Madrid 69, Villarreal 58 ve Atletico Madrid 57 puanla Barcelona'yı izledi.

        ARSENAL ZİRVEDE

        Premier Lig'de lider Arsenal ve takipçisi Manchester City, Lig Kupası finali nedeniyle haftayı maç yapmadan geçti.

        Manchester City, finalde Arsenal'ı 2-0 yenerek İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

        Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

        Aston Villa, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi.

        Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika görev aldığı maçta Brighton, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

        Ligde 31. haftanın ardından Arsenal, 70 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir maçı eksik Manchester City 61, Manchester United 55, Aston Villa 54, Liverpool 49 ve Chelsea 48 puanla Arsenal'ı takip etti.

        INTER'DEN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBI

        Serie A'da lider Inter, deplasmanda Fiorentina ile Pio Esposito ve Cher Ndour'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

        Art arda üçüncü kez puan kaybeden Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 69 dakika görev yaptı.

        Zirve takipçisi Milan, liderin puan kaybettiği haftada Torino ile sahasındaki mücadeleyi 3-2 kazandı. Konuk takımda Emirhan İlkhan, 63. dakikada oyuna girdi.

        Napoli ise Cagliari deplasmanında 1-0 galip gelerek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

        Üst sıralardan kopmak istemeyen Juventus, evinde Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede 90 dakika sahada kalarak Sassuolo filelerini havalandıran Kenan Yıldız, ligde 10 gole ulaştı.

        İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki sezonun sürpriz takımı Como, sahasında Pisa'yı 5-0 yendi ve arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

        Ligin 30. haftasında Inter, 69 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus ve Roma 54'er puanla sıralandı.

        BAYERN MÜNİH 4 GOLLE KAZANDI

        Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i Michael Olise, Serge Gnabry (2) ve Harry Kane'in golleriyle 4-0 yendi.

        Zirve takipçisi Borussia Dortmund, sahasında 2-0 geriye düştüğü Hamburg maçını 3-2 kazandı ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

        Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Stuttgart, Augsburg'a konuk olduğu mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Konuk takımda Atakan Karazor, 70. dakikada oyuna girdi.

        Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

        Cenk Özkacar ise takımı Köln'ün sahasında Borussia Mönchengladbach ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

        Bayern Münih, 27 haftası geride kalan ligde 70 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 61, Stuttgart 53, Leipzig ve Hoffenheim, 50'şer puan topladı.

        PSG, NİCE DEPLASMANINDA 4 GOLLE GALİP GELDİ

        Ligue 1'de lider PSG, deplasmanda Nice'i Nuno Mendes, Desire Doue, Dro Fernandez ve Warren Zaire-Emery'nin kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti.

        Zirve takipçisi Lens, sahasında Angers'yi 5-1'lik skorla geçti.

        Haftanın öne çıkan maçında Lille, Olimpik Marsilya deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü. Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, ilk yarının sonlarında sakatlanarak oyundan çıktı.

        Monaco ise deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenmeyi başardı.

        Ligin 27. haftasında PSG, maç eksiğine rağmen 60 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 59, Marsilya 49, Lyon ve Lille 47'şer, Monaco 46 puan elde etti.

