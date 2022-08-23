Futbolda yeni sezonun başlamasıyla beraber liglerde heyecan daha ilk haftalardan nefes kesmeye başladı. Sezona iddialı bir giriş yapan Barcelona ile Manchester City ise bu akşam dostluk maçında karşı karşıya geliyor. İşte, zorlu maçla ilgili tüm bilgiler...