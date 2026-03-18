Barcelona - Newcastle United: 7-2 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Barça'ya turu getiren golleri Raphinha (2), Bernal, Lamine Yamal, Fermin ve Lewandowski (2) kaydetti.
Giriş: 18.03.2026 - 22:47
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde gol şov yaparak çeyrek final biletini kaptı. Katalan devi, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere temsilcisi Newcastle United'ı Camp Nou'da 7-2'lik skorla dağıtarak son 8'e kaldı.
Barça'ya turu getiren golleri 6 ve 72'de Raphinha, 18'de Bernal, 45+7'de Lamine Yamal (pen.), 51'de Fermin ile 56 ve 61'de Lewandowski kaydetti.
Newcastle'ın golleri 15 ve 28'de Elanga'dan geldi.
