        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona - Newcastle United: 7-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Newcastle United: 7-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Barça'ya turu getiren golleri Raphinha (2), Bernal, Lamine Yamal, Fermin ve Lewandowski (2) kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Barcelona 7 golle turladı!

        Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde gol şov yaparak çeyrek final biletini kaptı. Katalan devi, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere temsilcisi Newcastle United'ı Camp Nou'da 7-2'lik skorla dağıtarak son 8'e kaldı.

        Barça'ya turu getiren golleri 6 ve 72'de Raphinha, 18'de Bernal, 45+7'de Lamine Yamal (pen.), 51'de Fermin ile 56 ve 61'de Lewandowski kaydetti.

        Newcastle'ın golleri 15 ve 28'de Elanga'dan geldi.

