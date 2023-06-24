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Barcelona'nın Arda Güler planı!

Transfere hızlı başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarken, gözler Arda Güler'in durumuna çevrildi. Takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ve Avrupa'dan dev talipleri bulunan 18 yaşındaki genç yıldız, Barcelona'nın da gündemine gelirken, Katalan ekibinin planı da ortaya çıktı.

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  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'de yeni sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, takımın genç yıldızı Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Ajax, Benfica, Napoli, Leipzig, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Tottenham'la adı anılan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç ile görüşmüştü.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Yaklaşık 3 saat süren Arda Güler-Ali Koç görüşmesinden olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmazken, taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek üzere sözleşti. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Sarı-lacivertlilerde Arda Güler konusu henüz netleşmezken, milli oyuncuya devi bir talip daha çıktı. Arda, İspanyol ekibi Barcelona'nın radarına girdi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    İspanyol basınından Sport'un manşetten verdiği habere göre, Arda’yı uzun süredir takip eden Barcelona yönetimi genç oyuncunun çok sayıda büyük takımdan ilgi görmesi üzerine oyuncuyu kaptırmamak için harekete geçti. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda’nın geleceğine dair iki senaryoyu masada tutan Barcelona, genç oyuncuyu transfer etmesi halinde sürekli sahada olması için farklı bir takıma kiralayabilir.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Barcelona yönetimine yeni katılan efsane futbolcu Deco başta olmak üzere bazı yöneticilerin ise, Arda'nın orta saha rotasyonunda şans bulabileceğini ve teknik direktör Xavi'nin oyun tarzına uygun bir oyuncu olduğunu savundukları belirtildi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Barça yönetimi, genç futbolcuyu transfer için ikna edebilirse, Arda gelecek sezon Barcelona’nın orta saha rotasyonunda önemli bir rol alabilir.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    "ÇOK BÜYÜK BİR YARIŞ OLACAK"

    Bu arada ünlü gazeteci Fabrizio Romano, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında genç futbolcu hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Romano, "Arda Güler ismini kesinlikle unutmayın. Bir gün Arsenal, başka bir gün Borussia Dortmund, bir başka gün ise PSG söylentileri var. Bunun olması doğal çünkü Arda Güler bir harika... Oyuncunun hakkında bir transfer yarışının olduğu bilgileri gerçek. Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler Arda Güler'i istiyor. Yakında çok büyük bir yarış olacak." ifadelerini kullanmıştı.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    "ARDA GÜLER UÇUYOR"

    Öte yandan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, İtalya'da Golden Boy (Altın Çocuk) adayları arasında yer almasının yankıları sürüyor.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün 100 kişilik aday listesinde yer alan Arda, İtalya'da manşetleri süsledi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    18 yaşındaki milli futbolcudan övgüyle bahseden Tuttosport'un manşetinde "Golden Boy'da oy patlaması yaşanıyor, Arda Güler uçuyor" ifadelerine yer verildi.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Haberde, "İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği genç yıldız oyuncu özellikle ülkesinden gelen oylarla rekora gidiyor" denildi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Ayrıca, "Başarılı ve zeki oyunuyla büyük takdir toplayan genç oyuncu Arda, özellikle Fenerbahçe taraftarının oyları ile uçuyor" ifadeleri kullanıldı.
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Golden Boy için oy kullanma sürecinin ilk aşaması 21 Temmuz'da tamamlanacak.

     
  • Barcelona'nın Arda Güler planı! - Fenerbahçe transfer haberleri

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