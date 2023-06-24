Romano, "Arda Güler ismini kesinlikle unutmayın. Bir gün Arsenal, başka bir gün Borussia Dortmund, bir başka gün ise PSG söylentileri var. Bunun olması doğal çünkü Arda Güler bir harika... Oyuncunun hakkında bir transfer yarışının olduğu bilgileri gerçek. Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler Arda Güler'i istiyor. Yakında çok büyük bir yarış olacak." ifadelerini kullanmıştı.