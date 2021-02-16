Barcelona Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Barcelona Paris Saint Germain maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezman, Messi.
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe
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