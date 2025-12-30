Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Barcelona taraftarlarından İsrail için men talebi! - Basketbol Haberleri

        Barcelona taraftarlarından İsrail için men talebi!

        Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Liginden men edilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelonalılar'dan İsrail için men talebi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya ekibi Barcelona'nın taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden men edilmesi talebinde bulundu.

        Barcelona taraftar gruplarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan seyircisiz oynanacak Maccabi Tel Aviv maçına dair yayımladığı ortak açıklamada, "Spor; barışın, bir arada yaşamanın ve insan haklarına saygının alanı olmalıdır. Devlet suçlarını normalleştirmek veya aklamak için kullanılamaz. Palau Blaugrana'daki taraftar grupları, Filistin halkına yönelik soykırım devam ederken ve temel hakları ihlal edilirken İsrail'i temsil eden takımların Avrupa Ligi'ne katılımını reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Hayat ve insanlık onurunun herhangi bir basketbol maçından daha önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Avrupa Ligi, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra Rus takımlarını ligden çıkardı ancak İsrail devleti söz konusu olduğunda çifte standart uygulayarak sporun değerlerinin önüne ekonomik çıkarları ve siyasi baskıyı koyuyor. Maçların seyircisiz ya da tarafsız sahada oynanması gibi 'sözde çözümler' kabul edilemez. Bunlar rekabeti çarpıtır, eşit şartları bozar, taraftarların haklarını ihlal eder ve salonları sansür ile haksız kısıtlamaların uygulandığı kontrol alanlarına dönüştürür. Tüm bu nedenlerle, 6 Ocak’taki maç hiçbir formatta oynanmamalıdır. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz: İsrail devletini temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden menedilmelidir. Şiddete hayır, savaşa hayır, soykırıma hayır. Filistin halkına, onların özgürlüğüne ve barışına tam destek. Avrupa Ligi'nin sorumlu davranmasını ve insan haklarına saygı gösterilene dek İsrail'i temsil eden takımların katılımını askıya almasını talep ediyoruz."

        Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Barcelona ile Maccabi Tel Aviv, 6 Ocak Salı günü Palau Blaugrana'da karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayraktar Kızılelma'dan bir ilk daha

        Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı.Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı