        Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber! - Futbol Haberleri

        Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber!

        Katalan devi Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:34
        Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber!
        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Polonyalı golcü futbolcusu Robert Lewandowski'nin sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, Lewandowski'nin sol uyluğunda "hamstring" sakatlığı tespit edildiği ve Pazar günü oynanacak Gamper Kupası'ndaki Como'ya karşı forma giyemeyeceği belirtildi.

        36 yaşındaki forvet, geçen sezon Barcelona'da 52 maçta 42 gol kaydetti.

