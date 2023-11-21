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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barda çıkan kavgada bıçakla öldürüldü

        Denizli'de barda çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

        Denizli'de bir barda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Fuat Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:05
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        Barda bıçakla öldürüldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir barda Fuat Yıldırım (26) ile E.U. arasında tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.U., bıçakla Yıldırım'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fuat Yıldırım
        Fuat Yıldırım

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        E.U. tutuklandı
        E.U. tutuklandı

        Polis ekiplerince gözaltına alınan E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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