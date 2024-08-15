Barınaktan sahiplendiği 'Çiko' ve 'Çilek'i Almanya'ya götürdü

Köpeklere elinden gelenin en iyi şekliye bakacağını söyleyen Kaya, "İki köpek de kardeş, artık onlar benim canım olacaklar, birlikte yaşayacağız. Almanya'da zaten evde bir köpeğim ve iki kedim var. Artık bu iki kardeş de onlara katılacaklar ve aynı evde yaşayacağız. Artık onların da bir yuvası var" diye konuştu.