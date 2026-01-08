Habertürk
        Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel açıklaması

        

        Geçtiğimiz yıl final yapan "Kan Çiçekleri" dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, sosyal medyaya düşen bir kamera arkası görüntüsüyle gündeme geldi. Söz konusu videoda Baktaş'ın, partneri Yüksel'e karşı kaba davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Tartışmaların odağındaki Barış Baktaş, kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili sessizliğini bozarak bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:52
        O görüntülere açıklama geldi
        Ekran yolculuğuna 17 Ocak 2025'te veda eden 'Kan Çiçekleri' dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel, kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi.

        "GEL BURAYA ARTİST"

        Sosyal medyada paylaşılan videolarda Barış Baktaş'ın partneri Yağmur Yüksel'e söylediği ileri sürülen "Gel buraya artist" sözleri bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu.

        DİZİ FİNAL VERDİKTEN SONRA TAKİBİ BIRAKMIŞTI

        Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından Yağmur Yüksel'in dizi final verdikten sonra Barış Baktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması da yeniden gündeme taşındı.

        BARIŞ BAKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Tepkilerin ardından Barış Baktaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı; "Bugün bu videoyu pek çok sosyal medya sayfası, önün ardını bile bilmeden birkaç saniyeye dayanarak hakkımda öz benliğime aykırı söylemler içeren paylaşımlar yapmış. Ata binme sahnesinde arkadan gelen ses, ekibimizden çok sevdiğim bir arkadaşımızdı. Her ne kadar kötü niyetli olmasa da 'Boş boş işler' gibi bir tabir kullanıyor. Videoda net bir şekilde duyuluyor. Benim 'Gel bin artist, gel bin' cevabım da tamamen set içi şakalaşma ve yılların samimiyeti. Görüntüde de karşımdaki kadın partnerime değil arkaya bakarak konuştuğum çok açık ve net. Kadrajda önde görünen ya da görünmeyen hiçbir kadın arkadaşımıza söylenmiş bir laf değil, olamaz. Saygının olmadığı bir dili ne sette ne de hayatımda kabul etmem. Kamera açısı şakayı başka yere taşıdı, olay tamamen bu. Sette bol kahkaha ve bol saygı ortamında çalıştık, daima. Yanlış anlamalara bu vesileyle bir açıklık getirmiş olayım. Sevgiler..."

        Maduro mahkemeye götürülüyor

        ABD Başkanı Donald Trump ile Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Senatör Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ilişkin sorulara, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti" dedi.  

        #Barış Baktaş
        #Yağmur Yüksel
