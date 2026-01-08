Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel açıklaması

Ekran yolculuğuna 17 Ocak 2025'te veda eden 'Kan Çiçekleri' dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel, kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi.

"GEL BURAYA ARTİST"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Barış Baktaş'ın partneri Yağmur Yüksel'e söylediği ileri sürülen "Gel buraya artist" sözleri bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu.

DİZİ FİNAL VERDİKTEN SONRA TAKİBİ BIRAKMIŞTI

Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından Yağmur Yüksel'in dizi final verdikten sonra Barış Baktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması da yeniden gündeme taşındı.

BARIŞ BAKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Barış Baktaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı; "Bugün bu videoyu pek çok sosyal medya sayfası, önün ardını bile bilmeden birkaç saniyeye dayanarak hakkımda öz benliğime aykırı söylemler içeren paylaşımlar yapmış. Ata binme sahnesinde arkadan gelen ses, ekibimizden çok sevdiğim bir arkadaşımızdı. Her ne kadar kötü niyetli olmasa da 'Boş boş işler' gibi bir tabir kullanıyor. Videoda net bir şekilde duyuluyor. Benim 'Gel bin artist, gel bin' cevabım da tamamen set içi şakalaşma ve yılların samimiyeti. Görüntüde de karşımdaki kadın partnerime değil arkaya bakarak konuştuğum çok açık ve net. Kadrajda önde görünen ya da görünmeyen hiçbir kadın arkadaşımıza söylenmiş bir laf değil, olamaz. Saygının olmadığı bir dili ne sette ne de hayatımda kabul etmem. Kamera açısı şakayı başka yere taşıdı, olay tamamen bu. Sette bol kahkaha ve bol saygı ortamında çalıştık, daima. Yanlış anlamalara bu vesileyle bir açıklık getirmiş olayım. Sevgiler..."