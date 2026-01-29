Barış Manço, Kadıköy'de anılacak

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayının ilk pazar günü Kadıköy Belediyesince düzenlenen etkinliklerle anılacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço için Kadıköy'de bir dizi anma etkinliği düzenlenecek.

Moda'daki Barış Manço Evi, bu yıl da 31 Ocak'ta 09.00-22.00 saatlerinde ücretsiz ziyarete açılacak.

Program kapsamında 'İzmanço' konseri gerçekleştirilecek. Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' programında 'Mine Abla' olarak tanınan piyanist Mine Mucur da Manço'nun Steinway piyanosunda kısa bir dinleti sunacak.

Ayrıca 1 Şubat'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Barış Manço'nun şarkılarını seslendirecek.