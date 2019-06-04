Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, önceki gün annesi Yasemin Erkut ile Bodrum Akyarlar’da görüntülendi. Kendilerini ait olan evde tatil yapan anne-oğul, gün boyu evlerinin önünde sohbet etti.

Bir ara güneşlenmek için şezlonga uzanan Üregül, denize girmek yerine güneşlenip telefonuyla oynadı. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Annemle tatildeyiz. Bayramı burada geçireceğiz" dedi.

Eşi ile boşanma sürecinde olan Üregül, konuyla ilgili sorulan soruları, "Bu konulara girmeyelim lütfen" diyerek yanıtsız bıraktı.