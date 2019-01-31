Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde toplantı için bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya gelen Barış Yurtçu, “Kolpa Grubu olarak yeni çıkartacağımız single parçasının son rötuşlarını yapıyoruz. Bugün de kısa bir toplantı yapıp, üstünde biraz konuşalım istedik” dedi.