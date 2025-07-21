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        Bariyerle sürüklendi! 2 can kaybı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, çarptığı bariyeri 80 metre sürükledi. Takla atarak bariyerde asılı kalan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:33
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        Bariyerle sürüklendi! 2 can kaybı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampa aşağı inen otomobilin, çarptığı bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyip takla atarak asılı kalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre alkollü olduğu belirlenen hafif yaralı sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Y.C. yönetimindeki otomobil, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        TAKLA ATTI ASILI KALDI

        Çarpmanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil, ardından takla atarak bariyerde asılı kaldı. Araçta bulunan sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı.

        ARAÇTAKİ 5 KİŞİDEN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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