Baro nedir? Baro ne demek? Baronun görevleri nelerdir?

Türkiye'nin en etkin meslek kuruluşları arasında yer alan barolar, zaman zaman ülke gündeminde de kendine yer bulan önemli kurumlar arasında yer alıyor.
Peki baro nedir? Baro ne demek? Baroların görevleri nelerdir? İşte ayrıntılar...
BARO NEDİR?
Baro, avukatların kayıtlı olduğu kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.
BARO NE DEMEK?
Türkçeye Fransızcadan geçen "baro" sözcüğünün kelime anlamı "demir parmaklık"tır.
BARONUN GÖREVLERİ NELEDİR?
Barolar, bir meslek kuruluşu olarak yasaların kendilerine yüklediği görevlerin yanında yargı sisteminin bir parçasıdır. Ülkede hukukun gelişmesine katkıda bulunurlar.
TÜRKİYE'DE BAROLAR
Türkiye'nin 81 ilinde 81 baro kuruluşu vardır. Türkiye'deki tüm baroların katılımıyla oluşan Türkiye Barolar Birliği, 1969 yılında kurulmuştur. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığını Av. Metin Feyzioğlu sürdürmektedir.
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