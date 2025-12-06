Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Barrack: İsrail Suriye'ye henüz güvenmiyor | Dış Haberler

        Barrack: İsrail Suriye'ye henüz güvenmiyor

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in, Suriye'ye henüz güvenmediğini ve bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack: İsrail Suriye'ye henüz güvenmiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 1946 sonrasında "ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandığını" söyledi.

        Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen bir konferans marjında "The National" gazetesine konuştu.

        ABD'nin 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta kurduğu düzen sonrası durum için "3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi" değerlendirmesini yapan Barrack, "elde hiçbir şey kalmadı" dedi.

        Irak'ta kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini kaydeden Barrack, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Aynı şeyi Suriye'de de yaptık. Yani SDG bir tür YPG ya da PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum, Yugoslavya'da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. 'Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.' Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu."

        ABD'nin Ortadoğu'da "insani çıkarları ve denge arayışı" içinde olduğunu savunan Barrack, "Ancak son yüz yılda işe yaramayan bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız." dedi.

        Barrack, "Irak'ın kaos içinde olduğunu ve İran'ın, Irak için çok büyük mücadele verdiğini" dile getirerek, "Hatırlarsanız aslında Sünni kontrolü altındaydı. Yani Saddam Hüseyin senaryosu Libya'dan farklı değil. Kaddafi ve Libya'da aynı şeyi yaptık. Hadi ikiye bölelim, hadi federalizm uygulayalım. Bu hiç bir zaman işe yaramadı." şeklinde konuştu.

        "Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum"

        İsrail ile ilişkiler konusunda Suriye'nin "doğru yolda olduğu ve işbirliğinden yana" davrandığını aktaran Barrack, "Onları İsrail'e doğru itmemiz dahil onlardan yapmalarını istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan İsrail'in, Suriye'ye "henüz güvenmediğini" belirten Barrack, bu nedenle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğinin, Güvenlik ve Sınır Anlaşması'yla başlayarak bir normalleşmeye gitme konusunda anlaşmaya varmak olduğunu dile getiren Barrack, "Bence İsrail de bunu istiyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum." diye konuştu.

        İsrail'in neden Hizbullah'ı bitirmediğine dair soruya ise Barrack, şu yanıtı verdi:

        "Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD'nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değiller, bölgenin kendisine bırakılan bölgesel çözümlerden yanalar. Yani bu sorun İsrail'in Amerika'nın değil. Trump'ın 12 günlük savaşı durdurmak için devreye girmesi tarihi bir durumdu ve harikaydı. İran'da zaten 2 rejim değişikliği gördük, ikisi de işe yaramadı. Peki neden İsrail işi bitirmek istemedi? Bence hikaye daha sona ermedi. Şu an 5. bölümdesiniz, önümüzde daha 5 bölüm var."

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye