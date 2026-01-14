Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bartın'da heyelan... 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu! | Son dakika haberleri

        Bartın'da heyelan... 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu!

        Bartın'ın Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştu. Eğimli ve yamaç bölgede yaşanan heyelan nedeniyle evlerde kaymalar meydana gelirken, köylüler büyük korku yaşadı. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken, vatandaşlar can güvenliği için yetkililerden yardım bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 evin duvarında çatlak oluşturan heyelan
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bartın’da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı.

        DHA'daki habere göre; kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi.

        EVLERDE KAYMALAR OLUŞTU

        Köy meydanından geçen yol ile 16 evin kolonlarında, iç kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerde kaymalar yaşandı. Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye gelip inceleme yaptı.

        REKLAM

        3 GÜN İÇERİSİNDE HER GECE KAYMA YAŞANDI

        3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığı belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını belirtti.

        "DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

        Köy muhtarı Zafer Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü belirterek, “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

        "BÜYÜK RİSK ALTINDAYIZ, ÇOK KORKUYORUZ"

        Evinde çatlaklar oluşan köylülerden Talat Göktepe (62), "Dün gece evden bir gümleme geldi. 'Eyvah' dedim, 'Gidiyoruz'. Büyük risk altındayız, çok korkuyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yolumuzda ve evimizdeki çatlaklar 2 gün önce oluştu. Yol yukarıdan bastığı için 70-80 santim yukarıya kalktı, çok korktuk" dedi.

        "ARTIK GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

        Evinin büyük kısmında çatlaklar oluşan köylülerden Necati Çeliktaş (50) ise "Geçmişte köyümüzde yaşanan heyelanlar nedeniyle bazı evlerimiz hasar gördü. Aynı durumu yeniden yaşama başladık. Hepimiz diken üzerindeyiz. 15 hanede yaşayan insanlar artık gece uyuyamıyor. Herkes nöbet tutuyor. Son günlerde yaşanan kaymalar nedeniyle ben evimin önünü tanıyamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı

        İstanbul'da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal'da yakalandı.

        #bartın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"