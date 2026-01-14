Bartın'da heyelan... 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu!

Bartın’da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı.

DHA'daki habere göre; kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta eğimli ve yamaç bölgedeki 98 hanenin bulunduğu 550 nüfuslu Aşağıdere köyünde, geçen cumartesi günü karların erimesi sonucu heyelan meydana geldi.

EVLERDE KAYMALAR OLUŞTU

Köy meydanından geçen yol ile 16 evin kolonlarında, iç kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerde kaymalar yaşandı. Muhtar Zafer Aydın'ın ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye gelip inceleme yaptı.

REKLAM

3 GÜN İÇERİSİNDE HER GECE KAYMA YAŞANDI

3 gün içerisinde her gece toprak kaymasının yaşandığı belirten vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını belirtti.

"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Köy muhtarı Zafer Aydın, 2014 yılında da heyelan yaşandığını ve 9 evin zarar gördüğünü belirterek, “Vatandaşımızın gidecek yeri yok. En son 2-3 gün önce köy içinden geçen yolda büyük çatlak meydana geldi. Biz de Özel İdare ekiplerinin yardımıyla yolu tamir ettik. Fakat şu anda yol ve diğer alanlardaki çatlaklar büyümeye başladı. Tehlike altındayız, devletten yardım bekliyoruz" diye konuştu.