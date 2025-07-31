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        Haberler Gündem Çevre Bartın'da kuraklık alarmı: Irmak kurudu | Son dakika haberleri

        Bartın'da kuraklık alarmı: Barajlardaki su seviyesi düştü, ırmak kurudu

        Bartın'da kuraklığın etkisiyle Kirazlıköprü ve Kozcağız barajlarında su seviyesi yüzde 15'e düştü. Bölgedeki 15 kilometrelik Gökırmak kururken, Kirazlıköprü Barajı ile ırmak yatağının son durumu havadan görüntülendi. Baraj yakınlarında bulunan Kurtköy'ün muhtarı Ersin Öztürk, "Irmağımızın sadece bir kısmında su kaldı. Yaklaşık 3.5 aydır buraya yağmur yağmadı. Önceki yıllarda sellerle boğuşurken, şimdi kuraklık ile boğuşuyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:39
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        Bartın'da kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşerken, 15 kilometrelik Gökırmak kurudu.

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        Bartın'ın Derbent köyünde inşa edilen ve temelden yüksekliği 72.5 metre olan Kirazlıköprü Barajı'nın 66.19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor.

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        En son nisan ayının başında yağış alan bölgede, 3 aydır kuraklık üst seviyeye çıktı.

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        Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus, Ovacuma çaylarından gelen su azalırken, Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e düştü.

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        Suyun, Kirazlıköprü Barajı içindeki su tahliye kanallarının 1 metre aşağısına düşmesi ile Gökırmak'a su akışı yapılamadı.

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        Barajdan su verilememesi nedeniyle Gökırmak tamamen kurudu.

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        Irmak yatağındaki balıklar küçük su birikintilerinde yaşarken, kuruyan alanlarda balık ölümleri yaşandı.

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        Irmak çevresinde bulunan Kurtköy, Büyükkıran, Terkehaliller, Muratbey, Akçalı ve Kabagöz köylerinin su ihtiyacının karşılandığı ırmak kenarlarındaki kuyularda da su kalmadığı öğrenildi.

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        Geçen yıl su tutmaya başlayan ve Kumluca ile Karabük yaylarından çaylara gelen sularla beslenen Kozcağız Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e, Karabük Yenice ormanlarından gelerek Kozcağız bölgesinde su tutan Kışla Sel Kapanı'nda su seviyesi de yüzde 10'a kadar düştü.

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        Kirazlıköprü Barajı'nın yakınlarında bulunan Kurtköy'ün muhtarı Ersin Öztürk, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğü belirterek, "Irmağımızda kuraklık nedeniyle öbek öbek çukurlarımız oluştu. Sadece bir kısmında su kaldı, orada da balıklarımız yaşamaya çalışıyor. Bazı balıklar da ölüyor. Şu anda asfalt yatağına gelmiş bir ırmak yatağımız var. Yaklaşık 3.5 aydır buraya yağmur yağmadı" dedi.

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        Ersin Öztürk, "Önceki yıllarda sellerle boğuşurken, şimdi kuraklık ile boğuşuyoruz. Bizim su kaynaklarımız sadece köylere değil, kent merkezine de kuyularla veriliyor. Bu da suyun azalmasına büyük etki ediyor. 5-6 yıl önce böyle oldu ama bu çok daha fazla oldu. Böyle kuraklık görmedik. Vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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        #bartın haberleri
        #çevre
        #kuraklık
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