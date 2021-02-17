Bartın'da kurulacak "sera kent" gençlere ve kadınlara istihdam kapısı olacak

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AA

Bartın'ın Kozcağız beldesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle 20 dönümlük alanda kurulacak "sera kent" ile özellikle kadın ve gençlere istihdam ve gelir sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kozcağız Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve desteklenmeye hak kazanan "Kozcağız Seracılığın Merkezi Oluyor Projesi"nin hazırlıkları sürüyor.

BAKKA tarafından 1 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlanan proje kapsamında belirlenen ve altyapı çalışmaları tamamlanan 20 dönümlük alanda 30 modern sera kurulacak. Burada Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldeleri ile köylerinde ikamet eden kadın ve gençlerin üretime katkı sağlayarak gelir elde etmeleri amaçlanıyor.

- "Kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına daha aktif katılmaları sağlanacak"

Bartın Valisi Sinan Güner, AA muhabirine, projenin uygulanacağı Kozcağız ve yakınındaki Hasankadı, Kumluca beldeleri ve civar köylerinde yaşayan dezavantajlı kesimlere seracılıkla ilgili mesleki bilgi ve beceri kazandırılacağını söyledi.

Güner, "Projeyle özellikle Kovid-19 salgını sonrasında yaşanan sosyo-ekonomik sorunların derinleşmesinin engellenmesi, dezavantajlı işsiz kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında hayata geçirilecek eğitim merkezinde eğitimli çiftçilerin yetiştirilmesi, üretimin devamlılığının sağlanması, tarımda girişimciliğin ve yeni uygulamaların, özellikle teknoloji temelli uygulamaların özendirilmesi sağlanacaktır." diye konuştu.

- "Yaz ayında bu seraların kurulumunu tamamlamış olacağız"

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da hazırladıkları projenin BAKKA tarafından desteklenmeye değer bulunmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

BAKKA'nın sağladığı 1 milyon 400 bin lira hibe desteği ve 600 bin lira belediye kaynağı olmak üzere 2 milyon lira bütçeli projede hazırlık çalışmalarına başladıklarını aktaran Karaman, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Bartın Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğünün iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında 20 dönümlük bir alan hazırladık. Seraların kurulumu için ihale aşamasına geldik. İnşallah yaz ayında bu seraların kurulumunu tamamlamış olacağız. İlk etapta ağustos-eylül aylarında üretime başlayacağız." dedi.

- Bir seradan yılda 15-20 ton üretim hedefi

Karaman, projenin bölge için büyük önem taşıdığını ve alana kurulacak seralarda kadın ve gençlerin hem üretime katkı sağlayacaklarına hem de gelir elde edeceklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Buradaki tüm ekim, dikim ve üretim aşamaları proje kapsamında istihdam edilecek bir ziraat mühendisinin desteğiyle olacak. Gelişi güzel bir üretim değil, düzenli bir tesis kurup bu üretimi devam ettirmek istiyoruz. Şu anda proje kapsamında bilgilendirme toplantılarımız devam ediyor. Tabii projemize Kozcağız'ın yanı sıra komşu beldelerimiz Hasankadı ve Kumluca'dan da katılımlar olabilecek. İlk etapta tespit ettiğimiz 60 kişi kursa tabi tutulacak ve bu kursiyerlere de günlük ödeme yapılacak. Kursu başarıyla tamamlayan 30 kişiye birer tane 520 metrekarelik sera teslim edeceğiz. Üreticilerimiz, her şeyi başlarında bulunacak ziraat mühendisine sorabilecek. Bölgemizde seracılığın önünün açılacağını düşünüyorum. Zaten bireysel olarak bölge halkımız buna yatkın. İnşallah daha modern ve daha bilinçli bir üretim yapmayı hedefliyoruz."

Sera alanında ilgili kurumlarla da istişare yapılarak ağırlıklı olarak üretilecek sebzelerin belirleneceğini dile getiren Karaman, "İster domates, ister salatalık olsun bir sera yılda en az 10 ton ürün veriyor. Başarılı olanlar bunu 15-20 tona kadar da çıkarabilir." dedi.