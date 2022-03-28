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GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:57 06:26 12:59 16:33 19:23 20:46 2 03.04.2022 Pazar 04:55 06:24 12:59 16:34 19:24 20:47 3 04.04.2022 Pazartesi 04:53 06:22 12:59 16:34 19:25 20:49 4 05.04.2022 Salı 04:51 06:21 12:59 16:35 19:26 20:50 5 06.04.2022 Çarşamba 04:49 06:19 12:58 16:35 19:28 20:51 6 07.04.2022 Perşembe 04:47 06:17 12:58 16:36 19:29 20:53 7 08.04.2022 Cuma 04:45 06:16 12:58 16:36 19:30 20:54 8 09.04.2022 Cumartesi 04:43 06:14 12:57 16:36 19:31 20:55 9 10.04.2022 Pazar 04:41 06:12 12:57 16:37 19:32 20:57 10 11.04.2022 Pazartesi 04:39 06:11 12:57 16:37 19:33 20:58 11 12.04.2022 Salı 04:37 06:09 12:57 16:38 19:34 21:00 12 13.04.2022 Çarşamba 04:35 06:08 12:56 16:38 19:35 21:01 13 14.04.2022 Perşembe 04:34 06:06 12:56 16:38 19:36 21:02 14 15.04.2022 Cuma 04:32 06:04 12:56 16:39 19:37 21:04 15 16.04.2022 Cumartesi 04:30 06:03 12:56 16:39 19:38 21:05 16 17.04.2022 Pazar 04:28 06:01 12:55 16:39 19:40 21:07 17 18.04.2022 Pazartesi 04:26 06:00 12:55 16:40 19:41 21:08 18 19.04.2022 Salı 04:24 05:58 12:55 16:40 19:42 21:10 19 20.04.2022 Çarşamba 04:22 05:57 12:55 16:40 19:43 21:11 20 21.04.2022 Perşembe 04:20 05:55 12:55 16:41 19:44 21:13 21 22.04.2022 Cuma 04:18 05:54 12:54 16:41 19:45 21:14 22 23.04.2022 Cumartesi 04:16 05:52 12:54 16:41 19:46 21:16 23 24.04.2022 Pazar 04:14 05:51 12:54 16:42 19:47 21:17 24 25.04.2022 Pazartesi 04:12 05:49 12:54 16:42 19:48 21:19 25 26.04.2022 Salı 04:10 05:48 12:54 16:42 19:49 21:20 26 27.04.2022 Çarşamba 04:08 05:46 12:53 16:43 19:50 21:22
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:06 05:45 12:53 16:43 19:52 21:23 28 29.04.2022 Cuma 04:04 05:44 12:53 16:43 19:53 21:25 29 30.04.2022 Cumartesi 04:03 05:42 12:53 16:44 19:54 21:26 30 01.05.2022 Pazar 04:01 05:41 12:53 16:44 19:55 21:28
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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