Bartın İmsakiye 2026: Bartın'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bartın sahur ve iftar saati duyuruldu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Bartın ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Bartın'da ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Bartın imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bartın sahur ve iftar saati duyuruldu. Bartın ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ''Bartın'da ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Bartın imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
BARTIN'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Bartın İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 06.08'de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:35 olarak duyuruldu
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:56'da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.97 olacak.
BARTIN İMSAKİYE 2026
Bartın'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için " Bartın İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Bartın 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
"Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."