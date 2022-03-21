22 MART SALI TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

22 Mart Salı günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yayınlanmadı.