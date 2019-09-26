“Bye bye” şarkısıyla müzikseverlerin dikkatini çeken 15 yaşındaki Başak Çalık, Yasemin Şefik’in Best FM’de ki programına konuk oldu.

Lise öğrencisi olan ve Adana’da hayatına devam eden Çalık, yayınlanan şarkısıyla ilgili, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ailem de beni destekliyor. Okulun en popüler öğrencisiyim. Şöhret beni değiştirmez çünkü tanınmış olmanın ne demek olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefik’in, "Aleyna Tilki’nin genç yaşta şarkı çıkarması seni etkiledi mi?" sorusu üzerine Başak Çalık, "Birçok şarkıcıyı takip ediyorum. Genellikle Selena Gomez’e benzetiliyorum. Aleyna benden yaş olarak büyük..." açıklamasının üzerine Yasemin Şefik’in, "Aleyna artık yaşlandı mı yani?" yorumuna kahkahalarla gülen genç şarkıcı, "Benim daha çok yolum var. Bu ilk şarkıydı. Daha çok şarkıyla kendimi göstereceğim" şeklinde konuştu.