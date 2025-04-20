Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Piatek ve 45+4. dakikada Brnic attı. Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ve Kozlowski gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Başakşehir'de ise Piatek 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Habertürk Giriş: 20.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:45 facebook

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