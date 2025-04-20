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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 42. dakikada Piatek ve 45+4. dakikada Brnic attı. Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ve Kozlowski gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Başakşehir'de ise Piatek 88. dakikada kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:45
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        Başakşehir ilk yarıda fişi çekti!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk etti

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

        Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada Gaziantep FK'den David Okereke kaydetti.

        Başakşehir'de Krzysztof Piatek, 42. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

        İlk yarı bitmeden 45+4. dakikada ise Başakşehir, Ivan Brnic'in golüyle 2-1 öne geçti.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir'in golcüsü Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

        90+7. dakikada ise Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski üst üste gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

        FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

        Öte yandan Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Gaziantep FK'ye Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber birden geldi.

        Maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

        Ayrıca Gaziantep FK'de 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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