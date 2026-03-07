Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Başakşehir: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Giriş: 07.03.2026 - 17:57
        Başakşehir seriye bağladı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69'da Ivan Brnic kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Alexis Antunes'ten geldi.

        Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve 42 puana yükseldi. Son 5 maçını kazanamayan Göztepe ise 42 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

