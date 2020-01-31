Başakşehir, Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. 8. dakikda Crivelli'nin golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, 29. dakikada Ayite'nin golüne engel olamayınca mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Başakşehir, önce 48 sonra 73. dakikada Edin Visca'yla 2 gol buldu ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 39'a yükselten turuncu-lacivertliler maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üzerine yükseldi. Gençlerbirliği ise haftayı 21 puanla kapadı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Edin Visca'nın yerden pasında Demba Ba kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

8. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada hava topuna yükselen Crivelli, 2 Gençlerbirliği oyuncusu arasından kafayla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada Gençlerbirliği sağdan köşe vuruşu kullandı. Erdem'in gönderdiği topta Başakşehir savunması dikkatli davrandı ve topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Berat'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Erdem topu Candeias'a bıraktı. Candeias sağdan ceza sahası ön çizgisine ilerleyip şutunu çekti ancak Mert topu rahat kontrol etti.

29. dakikada Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında kafa topuna çıkan Ayite fileleri buldu ve Gençlerbirliği'ne eşitliği getiren golü kaydetti.

39. dakikada Elia ve Visca tek toplarla Gençlerbirliği ceza sahasına girdi fakat topu kaybettiler. Sonrasında topu tekrar kapan Başakşehir'de ceza sahasında topla buluşan Crivelli topu yan ağlara gönderdi. Hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası içinde Visca topla buluştu, Polomat'ı geçti ve topu ağlara gönderdi. Başakşehir bu golle 2-1 öne geçti.

49. dakikada Başakşehir rakip yarı alanda kaleyi çaprazdan gören bir açıdan serbest vuruş kullandı. Visca'nın vuruşunda top Ayite'den döndü.

58. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Polomat topu doğrudan kaleye gönderdi ancak top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Visca'nın ortasında ceza sahasında Demba Ba bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

70. dakikada Ayite'nin pasında ceza sahasında bekletmeden şutunu çeken Soner topu dışarı gönderdi.

73. dakikada Toure ile omuz omuza ilerleyen Crivelli topu kaybetmedi, ceza sahası önünde sağ ayağı ile topu içerdeki Visca'ya bıraktı ve Visca farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.