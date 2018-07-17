Avusturya'nın Salzburg kentinde kamp çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, buradaki ikinci hazırlık maçında Ufa'yla karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Medipol Başakşehir, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 28. dakikada Tunay Torun, 61. dakikada Riad Bajic ile 63. dakikada Kerim Frei kaydetti. Rus temsilcisinin gollerini ise 3. dakikada Ivan Paurevic, 43. dakikada ise Vyacheslav Krotov attı.

Turuncu-lacivertliler, kamptaki 3. hazırlık maçında 20 Temmuz Cuma günü bir başka Rus temsilcisi Terek Grozny takımıyla karşılaşacak.

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