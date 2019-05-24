Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR: 1-1 (6' Visca | 16' Fernandes)
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Fatih Terim
SAAT: 18:00
HAKEM: Bahattin Şimşek
YAYIN: BeIN Sports 2
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a yenilen Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti. Geride kalan 33 haftada 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, son hafta maçları öncesinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Alexandru Epureanu, Demba Ba, Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
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