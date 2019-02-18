Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'a konuk oluyor.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un ise 29 puanı bulunuyor.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Diego, Chico, Salih, Charles, Hakan Özmert, Doğukan, Amilton, Fredy, Mevlüt

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho

SÜPER LİG PUAN DURUMU

CLİCHY KADRODA YOK



Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.