Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Avrupa'da 66. maçına çıkacak! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Avrupa'da 66. maçına çıkacak!

        Başakşehir, yarın oynayacağı Viking maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 66. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir, Avrupa'da 66. maçına çıkacak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 66'ncı maçına çıkacak.

        Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

        Bu müsabakalarda 99 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 89 gole engel olamadı.

        ​​​​Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28
        UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35
        UEFA Konferans Ligi 29 17 8 4 60 26
        TOPLAM 65 26 16 23 99 89

        Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

        Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

        REKLAM

        Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

        İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

        Avrupa kupalarında 9'uncu kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

        ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 66. MAÇ

        Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 16'ncı müsabakasına çıkacak.

        Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 15 maçın 9'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

        Söz konusu müsabakalarda 32 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 14 gol gördü.

        Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

        İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

        REKLAM

        İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

        İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

        En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

        En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

        En çok maça çıkan: Deniz Türüç (34)

        En çok gol atan: Edin Visca (14)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?