Başakşehir, Avrupa'da 66. maçına çıkacak!

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 66'ncı maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 65 müsabakada 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 99 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 89 gole engel olamadı.

​​​​Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28 UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35 UEFA Konferans Ligi 29 17 8 4 60 26 TOPLAM 65 26 16 23 99 89

Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.