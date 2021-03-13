Hakem Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu için öyle diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var. Larin'e, Rafael'in bir müdahalesi var. Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki!