Okan Buruk yönetiminde lige istediği gibi başlayamayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR

SAAT: 20.30

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

ÇAYKURRİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor.

Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 10. RANDEVU!

Başakşehir ile Çaykur Rizepsor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geliyor. Bu mücadelelerin 6'sını Başakşehir kazanırken 2 karşılaşma, Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İki maçta ise eşitlik bozulmadı.

Süper Lig'de deplasmanlarda altı maçtır yenilmeyen Çaykur Rizespor, bu sürede 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti. 13 maçtır rakip fileleri havalandıran Rizespor, iki alanda da kendi tarihinin en iyi serilerini yaşıyor.

Başakşehir iç sahada Rizespor ile karşılaştığı beş maçta da yenilmedi. İstanbul ekibi bu mücadelelerin 4'ünde 3 puana uzanırken 1 maç ise berabere sonuçlandı.